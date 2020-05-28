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Huawei Watch GT 2e uluslararası arenadan 5 ödül aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 18:21 | Son Güncelleme

Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2e, birçok uluslararası basın kuruluşu tarafından incelendi. İncelemeler sonucu Phone Arena ve Pocket Now'ın aralarında bulunduğu kuruluşlar tarafından toplam 5 ödüle layık görüldü.

Huawei Watch GT 2e uluslararası arenadan 5 ödül aldı

Huawei Watch GT 2e Huawei tarafından Huawei P40 serisiyle birlikte görücüye çıkmış bir akıllı saatti. Gözler Huawei P40 serisinin incelemelerinde olsa da Huawei Watch GT 2e de Huawei Watch GT 2'nin üzerine birçok yenilik sunuyordu ve bu yüzden yapılacak Huawei Watch GT 2e incelemeleri oldukça önemliydi. Sonuç olarak, Newsweek, Android Headlines, Phone Arena, Pocketnow ve Trusted Reviews gibi teknoloji basınının önemli kuruluşları Watch GT 2e'yi inceledi. İncelemeler sonucu basın kuruluşları Huawei Watch GT 2e'yi ödüle layık gördü.

HUAWEİ WATCH GT 2E'YE 5 ÖDÜL

Huawei Watch GT 2e, Android Headlines tarafından ''Editörün Seçimi'' ödülüne layık görürken, yeni akıllı saat Pocket Now'dan ''En İyi Seçim'' ödülü aldı. Newsweek, Phone Arena ve Trusted Reviews ise akıllı saate ''Tavsiye Ediyor'' ödülü vererek, takipçilerine Huawei Watch GT 2e'yi almaları konusunda öneri verdi.

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e grafit siyahı, kırmızı lav ve yeşil nane olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle Huawei Online Mağaza üzerinden, 1099 liradan satışta bulunuyor.

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