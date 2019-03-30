Huawei Y6 Prime 2019 ile ilgili teknik detaylar geldi

Huawei Y6 Prime 2019, merak edilen modellerden birisiydi. Huawei’nin bu mütevazi ürünü, 1560 x 720 piksel bir ekrana ve hoş bir tasarıma da sahip olacak.

Ancak ürünün belki de en negatif görülen yönlerinden birisi de, 2 GB RAM özelliğinin bulunması. Diğer orta segment sınıfla değerlendirildiğinde, RAM yönünden bir miktar geride kalıyor olabilir.

Y6 Prime 2019 modelinin, size uygun olup olmadığını görebilmek için şu teknik özelliklere bakmanız yeterli olacaktır.

6.09 inç 1560 x 720 piksel HD+ ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

MediaTek MT6761 Helio A22 işlemci

2GB RAM, 32GB depolama

13 megapiksel, f/1.8 arka kamera

8 MP ön kamera

4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, Glonass, micro USB bağlantı

3020mAh batarya

Bu modelin gerçekten de orta sınıfa hitap edeceğini düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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