Huawei Y6 Prime 2019 ile ilgili teknik detaylar geldi

Huawei Y6 Prime 2019, merak edilen modellerden birisiydi. Huawei’nin bu mütevazi ürünü, 1560 x 720 piksel bir ekrana ve hoş bir tasarıma da sahip olacak.
Ancak ürünün belki de en negatif görülen yönlerinden birisi de, 2 GB RAM özelliğinin bulunması. Diğer orta segment sınıfla değerlendirildiğinde, RAM yönünden bir miktar geride kalıyor olabilir.
Y6 Prime 2019 modelinin, size uygun olup olmadığını görebilmek için şu teknik özelliklere bakmanız yeterli olacaktır.
6.09 inç 1560 x 720 piksel HD+ ekran
Android 9.0 Pie işletim sistemi
MediaTek MT6761 Helio A22 işlemci
2GB RAM, 32GB depolama
13 megapiksel, f/1.8 arka kamera
8 MP ön kamera
4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, Glonass, micro USB bağlantı
3020mAh batarya
Bu modelin gerçekten de orta sınıfa hitap edeceğini düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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