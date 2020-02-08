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Huawei Y7p özellikleri ile segmentinin sınırlarını zorluyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Huawei yeni amiral gemisi modellerini tanıtmadan önce orta segmentte yer alacak olan yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Huawei şimdi de Y7p adını verdiği yeni telefonu ile karşımıza çıktı. Peki, bu telefon özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

Huawei Y7p özellikleri ile segmentinin sınırlarını zorluyor

Telefonda 6.39 inç büyüklüğünde 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor. Bu ekranda ön kamera için Galaxy S10 stili nokta çentik yer alıyor.

Gücünü Huawei’nin 12nm üretim süreci ile ürettiği 2.2 GHz hızında çalışan Kirin 710F yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM bulunuyor. 64 GB dahili depolama ile gelen telefon kamerası ile dikkat çekiyor.

Orta segmentte ikili kamera kurulumlarına alışmıştık. Huawei bu modelde tam üç adet arka kameraya yer vererek segmentinin sınırlarını zorluyor. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel f/2.4 geniş açılı kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü yer alıyor.

Ön bölümde ise 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera konumlandırılmış durumda. Kutusundan talihsiz bir şekilde Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 ile çıkan telefon 159.81 x 76.13 x 8.13 mm boyutlarında ve 176 gram ağırlığa sahip.

Son olarak bu modelde hızlı şarj desteğine sahip olmayan 4.000 mAh kapasiteli bataryanın yer aldığını belirtelim. Şimdilik fiyat ve çıkış tarihi bilgisi paylaşmayan Huawei, önümüzdeki günlerde telefonunun detaylarını açıklayacaktır. Muhtemelen bu modelin fiyatı 200 dolar bandında olacak ve Xiaomi ve Oppo’nun uygun fiyatlı modellerini hedefine alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Y7p TELEFON

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