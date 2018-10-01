Çin'in popüler markası Huawei’nin yeni orta segmentli telefonu Y9 2019 resmi olarak duyuruldu.
İnce ekran çerçeveleri ve çentikli tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Y9 2019, 6.5 inçlik Full HD+ ekranı ile büyük ekran sevenler için oldukça iyi bir alternatif gibi duruyor.
Kirin 710 işlemciden gücünü alan yeni Y9 2019, 6GB’a kadar RAM, 128GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor tüketicilere. Toplamda 4 kamerası bulunan cihaz, ek olarak 0.3 saniyede cihaz kilidini açabiliyor ve parmak izi navigasyonu ile bildirimleri yönetmeyi mümkün kılıyor. Genel olarak ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak;
Huawei Y9 dört kamerası ile göz boyuyor!
6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran
Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU
4GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
16MP + 2MP çift arka kamera
13MP + 2MP çift ön kamera
Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS
Hızlı şarj destekli 4000mAh batarya
Toplamda 3 farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan Huawei Y9 2019, Ekim ayından itibaren satışa sunulacak. Henüz cihazın fiyatı belli olmuş değil. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
Kaynak: Teknolojioku
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