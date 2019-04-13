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Huawei yapay zeka çözümlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi, Hosting Talk Global 2019’da yapay zeka çözümleri hakkında bilgi verdi

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi Hosting Talk Global 2019’da yapay zeka çözümlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12-13 Nisan'da İstanbul Grand Cevahir Hotel'de gerçekleştirilen Hosting Talk Global 2019’un diamond sponsoru olan Huawei, Sunucu İş Birimiyle etkinlikte yerini aldı.

Web hosting firmaları, bulut servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım firmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcıları ve bireysel son kullanıcılar dahil olmak üzere hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Hosting Talk Global 2019 katılımcıları, sektöre dair yeni fikirleri deneyimliyor, bilgi verici panellere katılıyor, sektör profesyonellerince idare edilen atölye çalışmalarına iştirak ediyor.

Hosting Talk'ta aynı zamanda sosyal etkinliklere ve düzenlenen özel ticari network toplantılarına katılmak suretiyle çok değerli kişisel bağlantılar kurmak da mümkün oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Özkan Gümüş, “Huawei ürettiği akıllı çipler sayesinde sunucuların performansını sadece CPU performansına bağlı olmaktan çıkarıyor ve yeni nesil yapay zeka tabanlı çözümleri ile hosting firmaları dahil sunucu ihtiyacı olan her türlü organizasyonun gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor.” ifadelerini kullandı.

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