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Huawei yeni alternatifler aramaya çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2020 12:31 | Son Güncelleme

Hepinizin bildiği üzere geçen yıl ABD’nin isteği üzerine Huawei, Google servisleri ile ilgili büyük bir kısıtlama yaşadı. ABD, Huawei şirketini kara listeye aldı ve bir daha kimsenin burayla ticaret yapmaması gerektiğini söyledi.

Huawei yeni alternatifler aramaya çalışıyor

Bunun üzerine bütün ABD firmaları başta olmak üzere neredeyse dünya devlerinin tamamı şirkete sırtını döndü. Bu durum Google ve diğer firmaların hiçbir servisten yararlanamamasına neden oldu. Ancak şirket ABD’ye her kuşun etinin yenmeyeceğini gösterdi.

HUAWEİ YANDEX'İ BULDU

Uzun bir süredir yeni alternatifler aramaya devam eden Huawei şirketi, görüldüğü kadarıyla aradığını neredeyse buldu diyebiliriz. Bildiğiniz üzere bu şirket Çin merkezli ve Çin, Rusya’ya son derece yakın. Bunu fırsat bilen şirket, Rusya merkezli Yandex platformu ile işbirliği yaptı. Yapılan bütün konuşmaların ve en görüşmelerin ardından her iki firma anlaşmaya vardı. Şimdilerde şirket neredeyse bütün Yandex hizmetlerini kullanıyor.

Özellikle de Yandex platformunun haritalar uygulaması şimdilerde Huawei akıllı telefonlarının en büyük gözdeleri arasında yer alıyor. Google haritalar uygulamasına kısmen dahi olsa bağımlı olmaktan kurtulan Huawei şirketi, böylece işleri yavaş yavaş rayına oturtuyor. Durum elbette bu kadar toz pembe değil. Şirketin aynı zamanda çip üreticileri ile anlaşıp onlardan yonga seti de alması gerekiyor.

Huawei için her ne kadar işletim sistemi ve yonga setleri büyük bir öneme sahip olsa bile, öncelikli olarak uygulamalar konusunda bazı geliştirme çalışmaları yapması gerekiyor. Huawei AppGallery uygulama açısından bu eksikliği gidermeye çalışsa da, pek yeterli olduğu söylenemez. Sizce Huawei firması Google olmadan büyüyebilir mi?

HUAWEI FreeBuds 3i inceleme

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