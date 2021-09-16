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Huawei yeni cihazları ile şaşırtmaya devam ediyor

16.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alınan yeni bir patent, üç katlı ekrana sahip bir Huawei Mate katlanabilir akıllı telefonunun şu anda çalışmalarda olduğunu ortaya çıkardı.

Huawei yeni cihazları ile şaşırtmaya devam ediyor

Patent, 1 Mart 2021’de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) sunuldu ve geçen ay gösterilen Samsung Z Flex’e biraz benzeyen bir cihaz ortaya çıkardı. Söz konusu katlanabilir Huawei Mate de Samsung modelinde olduğu gibi üç yerden katlanırken, daha büyük bir ekrana sahip olarak ikincisini geride bırakıyor.

10 Eylül’de yayınlanan 41 sayfalık belgelerde, cihazın toplam yedi ekran parçasını gösteren planlarını da içeriyor. Bunlardan dördü büyüktür ve aslında görüntüleme alanını oluştururken, geri kalan üçü, ekranın katlanmasına izin vermek için temel olarak kıvrımlardır.

Huawei Mate katlanabilir akıllı telefonun işletim sistemi, içeriğin üç bölümden (veya ekranlardan) herhangi birinde görüntülenmesine izin verecek ve arayüz, kullanıcının telefonu nasıl katladığına bağlı olarak akıllıca ve otomatik olarak ayarlanacak. Çeşitli sensörler, ekran parçası başına katlama açısını doğru bir şekilde ölçerek bu başarıya yardımcı oluyor. Katlandığında, yanlarda oluşacak dar ekran segmentleri zaman, ağ sinyal gücü ve pil seviyeleri gibi çeşitli bilgileri görüntülemek için kullanılacaktır.

Cihazın çılgın tasarımı, normal bir akıllı telefonda imkansız olan bir dizi kullanım durumu açar. Örneğin, cihaz bir masanın üzerine çeşitli konumlarda yerleştirilebilir, böylece sürekli tutarak ellerinizi yormadan içeriği görüntülemenize olanak tanıyor.
Bununla birlikte, patent başka bir cihazdan da bahsediyor. Bu, yukarıda bahsedilen kadar deneysel değil ve bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei Mate X2’ye oldukça benziyor. Tasarımı Samsung Fold serisiyle karşılaştırılabilir, yani yalnızca bir kez katlanır. Ancak, ayrı bir ön ekrana sahip olmamasıyla Samsung’dan farklı.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei
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