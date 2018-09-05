HUAWEI, yeni Kirin serisi işlemcisini tanıttı

Kirin 980 önceki nesillere göre yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 58 daha verimli olan Cortex-A76 teknoloji tabanlı çekirdekleri barındıran ilk SoC. Bir sekiz-çekirdekli konfigürasyonda, Kirin 980'deki CPU iki çok büyük Cortex-A76; iki büyük Cortex-A76 ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşur. Bu benzersiz konfigürasyondan tam anlamıyla yararlanmak için Huawei, doğru çekimleri doğru görevlere esnek bir şekilde ayıran ‘Flex-Scheduling’ teknolojisine sahip yenilikçi bir Kirin CPU alt sistemi geliştirdi. Bu çözüm, hızlı ve yoğun iş yüklerini ele almak için yüksek performanslı büyük çekirdekleri, sürekli performans sağlamak için ilgili çekirdekleri ve günlük, hafif aktivitelerin üstesinden gelmek için aşırı güç verimliliği sağlayan ultra verimli çekirdeklerin doğru kullanılmasını sağlıyor. Önceki nesle kıyasla daha yüksek saat hızlarında çalışan Kirin 980, daha hızlı uygulama başlatma süreleri, daha iyi çoklu görev ve genellikle daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Mobil oyunlardaki grafikler son yıllarda gittikçe daha karmaşık hale geldikçe, Huawei, benzersiz oyun deneyimleri sunmak için Mali-G76 GPU'yu Kirin 980'e entegre etti. Kirin 980 ile birlikte çalışan Mali-G76, bir önceki nesle göre yüzde 178 daha yüksek güç verimliliği yüzde 46 daha fazla grafik işlemci gücü sunuyor. Mali-G76 ayrıca oyun iş yüklerini akıllıca tanımlamak ve optimum oyun performansı elde etmeye yönelik kaynak tahsisini ayarlamak için yapay zeka kullanan yenilikçi bir saat yükseltme (overclock) teknolojisine sahip.

Çift Beyinli Performans Deposu En son Kirin SoC, On-Device AI'nın yeni bir dönemini temsil ediyor. Dual NPU Kirin 980, daha yüksek işlem gücü ve zekası ile cihaz içi yapay zeka deneyimini üst boyutlara taşıyor. İkili NPU arasındaki sinerji, daha çok ve çeşitli görüntü tanıma kabiliyetini ortaya çıkartıyor. Kirin 980, Kirin 970'e oranla yüzde 120'ye varan bir artışla, dakikada 4.600 görüntü algılayabiliyor. Ayrıca, Kirin 980, Caffee, Tensorflow ve Tensorflow Lite gibi ortak AI framework’lerini destekliyor ve geliştiricilerin Dual NPU'nun işlem gücüne kolayca ulaşabilmelerini sağlayarak, On-Device AI teknolojisinin kullanımını basitleştiren bir takım araçlar sunuyor. Tam özellikli ISP En iyi akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimine sunan Huawei, sahip olduğu dördüncü nesil ISP'yi SoC'ye entegre etti. Yeni ISP, önceki modele göre veri çıkışında yüzde 46 artış ve çoklu kamera yapılandırmaları için daha iyi destek sağlamanın yanı sıra, çeşitli görüntülerdeki nesneleri vurgulamak için renk karşıtlığını işleyebilen tamamen yeni bir HDR renk çoğaltma teknolojisi sağlıyor.