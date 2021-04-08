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Huawei, yeni PC monitörü AD80'i Türkiye'de satışa sundu! İşte fiyatı

08.04.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei bilgisayar monitörü AD80'i Türkiye'ye getirdi. Şirketin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masaüstüne getiren monitörü AD80, Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. İşte Huawei AD80 PC monitörünün fiyatı.

Huawei, yeni PC monitörü AD80'i Türkiye'de satışa sundu! İşte fiyatı

Huawei, son zamanlarda PC tarafında attığı adımlarla dikkat çekti. MateBook modellerini görücüye çıkartan firma, aynı zamanda ilk masaüstü PC modelini de sergiledi. Huawei şimdi ise masaüstü PC monitörü AD80 ile karşımıza çıktı. Huawei, bilgisayar monitörünü Türkiye'de satışa sundu.

HUAWEI AD80 PC MONİTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Huawei'nin Türkiye pazarına sunulan masaüstü monitörü AD80, 5.72 milimetrelik bir çerçeve kalınlığına sahip. Monitör, yüzde 90 ekran/gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısı sunuyor. NTSC renk gamının yüzde 72'sini destekleyen, 5 milisaniye tepki süreli Huawei AD80, 23,8 inçlik, 16:9 görüntüleme oranına sahip 1080P çözünürlüğünde IPS bir panele ev sahipliği yapıyor. AD80'in paneli, 250 nit parlaklık sunabiliyor. Monitörün arkasında 1 adet HDMI, 1 adet DC ve 1 adet de VGA bağlantısı yer alıyor. Ayrıca AD80'in ayağının, dikey eksende eksi 5 ila 22 derece arasında eğilebildiğini belirtelim.

Huawei monitör

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İŞTE HUAWEI'NİN PC MONİTÖRÜNÜN FİYATI

Huawei AD80 monitörün fiyatı 1.399 TL olarak belirlenmiş durumda. Monitör, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

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Huawei Türkiye
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