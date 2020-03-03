HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei yine şaşırttı

Huawei yine şaşırttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Huawei, 4G ve 5G ağ ekipmanlarının üretileceği yeni fabrikasının açılacağı yeri herkese ilan etti.

Huawei yine şaşırttı

Yapılan duyuruya göre Huawei, ekipmanların üretileceği fabrikayı Fransa’da açmayı planlıyor. Kuruluş, projeye 200 milyon eurodan daha fazla bütçe ayırdı diyebiliriz. Bu bütün önemli bir bölümü AR-GE alanında harcanacak. Böylece daha gelişmiş bir teknoloji hedefleniyor.

HUAWEİ'NİN AVRUPA'DAKİ İLK FABRİKASI OLACAK

Şirket, Fransa’da açacağı fabrikadan çıkacak ürünlerden 1 milyar dolarlık satış hedefliyor. Huawei açacağı fabrikanın tam yeri ise şu an için net değil. Ancak fabrika Fransa’da açıldığında bu fabrika, Huawei’nin Çin dışındaki fabrikalarının en büyüğü olarak anılacak. Aynı zamanda, Avrupa’da açılan ilk fabrika olma özelliğini de taşıyacak. 

HUAWEİ: FRANSA EN GELİŞMİŞ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ

Şirketin yeni fabrikası, 500 iş alanında da istihdam oluşturmayı planlıyor. Huawei, yaptığı duyuruda Fransa’nın en gelişmiş üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Bunu Fransa’nın eğitimli iş gücü ve Fransa’nın uygun coğrafik konumuyla da ilişkilendirdi. Sizce Huawei tarafından alınan Avrupa’da fabrika kararı olumlu yansıyacak mı?

Instagram şifre kırma (2020)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
İşte en hızlı Android telefon!İşte en hızlı Android telefon!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei fabrikası Fransa 4G 5G Avrupa

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden skandal Türkiye açıklaması

Ankara'daki koronavirüs karantinasında flaş gelişme!

Ankara'daki koronavirüs karantinasında flaş gelişme!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Kanal D'den Zalim İstanbul için flaş karar!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Ünlü şarkıcı iPhone 11 Pro ile klip çekti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Xiaomi Mi 10 Pro paramparça edildi: Kafalar karıştı!

Diğer Haberler
Redmi’den sevindiren açıklama: Redmi Note 9 geliyor!

Redmi’den sevindiren açıklama!

Final Fantasy VII Remake yenilendi

Final Fantasy VII Remake yenilendi

Sesi performansı ile öne çıkarılan telefon sınıfta kaldı

Sesi performansı ile öne çıkarılan telefon sınıfta kaldı

En hızlı Android telefon unvanını elde edecek

İşte en hızlı Android telefon!

Xiaomi Android 10 güncellemesini iptal etti!

Xiaomi merakla beklenen güncellemeyi iptal etti!

Apple, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefona sahip müşterilerine 154 TL ödeyecek

Apple sonunda kabul etti! Müşterilerine 154 TL ödeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.