Huawei yine şaşırttı

Yapılan duyuruya göre Huawei, ekipmanların üretileceği fabrikayı Fransa’da açmayı planlıyor. Kuruluş, projeye 200 milyon eurodan daha fazla bütçe ayırdı diyebiliriz. Bu bütün önemli bir bölümü AR-GE alanında harcanacak. Böylece daha gelişmiş bir teknoloji hedefleniyor.

HUAWEİ'NİN AVRUPA'DAKİ İLK FABRİKASI OLACAK

Şirket, Fransa’da açacağı fabrikadan çıkacak ürünlerden 1 milyar dolarlık satış hedefliyor. Huawei açacağı fabrikanın tam yeri ise şu an için net değil. Ancak fabrika Fransa’da açıldığında bu fabrika, Huawei’nin Çin dışındaki fabrikalarının en büyüğü olarak anılacak. Aynı zamanda, Avrupa’da açılan ilk fabrika olma özelliğini de taşıyacak.

HUAWEİ: FRANSA EN GELİŞMİŞ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ

Şirketin yeni fabrikası, 500 iş alanında da istihdam oluşturmayı planlıyor. Huawei, yaptığı duyuruda Fransa’nın en gelişmiş üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Bunu Fransa’nın eğitimli iş gücü ve Fransa’nın uygun coğrafik konumuyla da ilişkilendirdi. Sizce Huawei tarafından alınan Avrupa’da fabrika kararı olumlu yansıyacak mı?

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