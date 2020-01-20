Huawei yöneticisi Vancou'nun "ABD'ye iade" davası Vancouver'da başladı

Kanada-Çin Özel Komite toplantısının, Vancou’nun mahkemesi ile aynı gün çalışmalarına başlaması, Kanada basınında değişik yorumlara neden oldu.

Öte yandan Kanada ile Çin arasında son 1 yıldır artan sorunlar ve bunların çözüm önerilerinin ele alınacağı Kanada-Çin Özel Komitesi, Kanada’nın başkenti Ottawa’da toplandı.

Vancou'nun ABD'ye iadesine karar verilmesi halinde bu konunun ABD ile Çin arasında yeni bir soruna dönüşeceği belirtiliyor.

Kanada’nın Vancouver kentindeki British Columbia Yüksek Mahkemesinde başlayan duruşmalar serisinin cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kanada ile Çin arasında gerilime neden olan Huawei yöneticisi Vancou'nun ABD'ye iadesiyle ilgili süreçte son aşamaya gelindi.

TORONTO (AA) - Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun ABD’ye iade sürecinin ele alınacağı ve bu hafta boyunca sürmesi beklenen duruşmalar serisi Vancouver'da başladı.

Varılan mutabakatla, iki ülke parlamenterlerinden kurulan komiteye, lüzumu halinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair ve Kanada'nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton da katılacak.

Komiteye Çin kanadından kimlerin katıldığı bildirilmezken, çalışmalarına gün boyu devam edecek olan komitenin, çalışma süresinin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.

İki ülkenin parlamenterlerinden oluşan komite, geçen yıl aralık ayında Kanada Parlamentosundaki Muhafazakar Partili milletvekillerinin önergesinin genel kabul görmesi ile kurulmuştu.

- İki ülke arasında kriz, Huawei CFO’sunun tutuklanmasıyla başlamıştı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei’in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou’nun, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda Meksika’ya uçmak üzere iken tutuklanmasıyla başlamıştı. Vancouver’da 3 gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Mıng’ın 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.