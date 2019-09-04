Huawei'den ABD'ye siber saldırı suçlaması

PEKİN (AA) - Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD'yi veri sistemlerini bozup çalışanlarına ait bilgileri zorla elde etmekle suçladı.

Huawei tarafından yayımlanan açıklamada, ABD'li yetkililerin "Huawei'nin kurum içi ağlara ve dahili bilgi sistemlerine sızmak amacıyla" siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

Washington yönetiminin "ahlaki değerleri hiçe sayan davranışlar" sergileyerek Çinli şirketin işlerini bozduğu ileri sürülen açıklamada, ABD'nin hiçbir kanıt göstermeden yaptığı suçlamalarla Huawei'nin Çin devleti için ajanlık yaptığı iddiasında bulunduğu savunuldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendi çalışanlarına şirket hakkında bilgi toplaması için baskı yaptığı ifade edilen açıklamada, ABD'li yetkililerin, Huawei'in sevkiyatlarını geciktirerek, çalışanlarına vize vermeyerek ve üstü kapalı tehditlerle iş yapmasını engellediği ileri sürüldü.

Çin hükümeti de Washington yönetimini milli güvenliği bahane ederek Çinli şirketlere zarar vermekle itham etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD'nin tutumunun ahlaki olmadığını öne sürerek , Washington yönetimine Çinli şirketlere karşı "kasıtlı karalamaları durdurması" çağrısında bulundu.