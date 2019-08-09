HABER

Huawei’den Android’e alternatif işletim sistemi

09.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

ABD’nin yaptırımları sonucu küresel satışları tehlikeye giren Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS’i tanıttı.

Huawei’den Android’e alternatif işletim sistemi

Çin teknoloji devi, sistemi Android’e alternatif olarak geliştirdi.Huawei, Android'e alternatif bir işletim sistemi geliştirdiğini duyurdu. HarmonyOS adlı yeni işletim sistemini tanıtan Çin teknoloji devi, kendini bu yolla Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaptırımlarına karşı korumaya aldığını açıkladı. Washington’ın Mayıs ayında yürürlüğe giren yaptırımları, Android’e erişimi sınırlaması ve Google’ı bloke etmesi Huawei akıllı telefonlarının satışını tehdit ediyordu.

Huawei Technologies Ltd.‘nin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, Android’i kullanmaya devam etmek istediklerini belirterek, "Ancak gelecekte Android'i kullanamayacak hale gelirsek hemen HarmonyOS'ye geçebiliriz" diye konuştu.İşletim sisteminin akıllı telefonların yanı sıra bilgisayarlarda ve tabletlerde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığını kaydeden Yu, kullanıcıların müzik ve diğer fonksiyonları birden fazla ürüne entegre edebileceğini duyurdu.

Sistem yalnızca Huawei için geliştirilmedi

HarmonyOS’in geliştirilmesine dışardan da katkıda bulunabilmesine olanak verecek bir açık kaynak olacağı belirtildi. Yu, "Küresel bir işletim sistemi kurmak istiyoruz, bu nedenle (sistem) yalnızca Huawei tarafından kullanılmayacak" dedi. Washington, Huawei’yi "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirmişti. Küresel çapta en büyük ikinci akıllı telefon markası konumundaki Huawei ise hakkındaki ABD kaynaklı suçlamaları reddediyor. Bazı Çinli yetkililer, Huawei ve ABD’ye rakip diğer Çin menşeli teknoloji şirketlerinin Amerikan endüstrisinin liderliğini tehdit ettiğini savunuyor.

AP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Tarım İşçilerinin Ekmek GöçüTarım İşçilerinin Ekmek Göçü
Kurban Bayramı: Gelenekler, görenekler ve tereddütlerKurban Bayramı: Gelenekler, görenekler ve tereddütler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

Deprem sonrası ihbara giden itfaiye eri şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa için tutuklama kararı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika: Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'da askeri birlikte facia!

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'den destekçilerine çağrı

6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.