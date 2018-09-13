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Huawei'den "Geleceğin Tohumları 2018” Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

Huawei Kamu İlişkileri ve İletişim Birimi Pekin Bölge Direktörü Cao Şiaobin: - "Geleceğin Tohumları projesiyle yarının bilişim teknolojileri uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: - "(Öğrencilere hitaben) Sizlerden istirhamım dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı olan Huawei’nin hazırlamış olduğu bu öğretici programdan azami surette istifade etmenizdir"

PEKİN (AA) - Huawei Kamu İlişkileri ve İletişim Birimi Pekin Bölge Direktörü Cao Şiaobin, “Geleceğin Tohumları 2018” projesi ile ilgili olarak, "Geleceğin Tohumları projesiyle yarının bilişim teknolojileri uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.“ dedi.

"Geleceğin Tohumları 2018” sosyal sorumluluk projesinin açılış törenini başkent Pekin’de Huawei’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Cao, "Geleceğin Tohumları" projesiyle, yarının bilişim teknolojileri uzmanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirterek, "Geleceğin daha bağlantılı ve dijital dünyasını oluşturmayı ve genç nüfusa bu alanda farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Cao, dünya çapında bu amaçla gerçekleştirdikleri operasyonların işleyişi hakkında genç katılımcıları doğru yönlendirmeyi arzu ettiklerini de dile getirdi.

Program kapsamında Çin’e gelen öğrencilerin gerek Çin gerekse Huawei’i görerek son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacaklarını vurgulayan Cao, bu sayede daha fazla Türk gencinin Çin’i yakından tanıyacağını ifade etti.

Projenin Türkiye’de 2015 yılında başladığını hatırlatan Cao, bugüne kadar 25 öğrencinin yararlandığı söz konusu projede yer alan katılımcıların iki ülke arasında bir köprü olacağını kaydetti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de burada yaptığı konuşmada, Huawei’in Türkiye’de 15 yıldır faaliyet gösterdiğini ve 500 Türk mühendisini bünyesinde barındırdığını dile getirerek, "Huawei gibi dünyanın en büyük 72. firması olan ve iletişim alt yapısı, bilgi teknolojileri ve teknolojik inovasyon alanlarında faaliyet gösteren bir firmanın öğrencilerimize bu imkânı sağlamış olması bizim için mutluluk vericidir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Çin stratejik iş birliğinin yönünün memnuniyet verici ve geleceğinin parlak olduğunu belirten Büyükelçi Önen, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde gençlere de büyük rol düştüğünü söyledi.

Önen, programa katılan öğrencilere, "Sizlerden istirhamım dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı olan Huawei’nin hazırlamış olduğu bu öğretici programdan azami surette istifade etmenizdir.“ diye konuştu.

Proje kapsamında bu yıl Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 10 öğrenci internet üzerinden yapılan mülakatla seçilerek Pekin’e davet edildi. Öğrenciler projenin açılışının ardından Pekin’den Çin’in teknoloji kenti Şıncın’a geçerek burada Huawei’in merkezini ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
çin Geleceğin Tohumları Huawei

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