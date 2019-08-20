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Huawei’den güncel CloudEngine S Serisi çözümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

Huawei, 16 yeni modelden oluşan CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı - Huawei Kampus Ağ Sistemleri Başkanı Zhao Zhipeng: - "Geleneksel kampüs ağlarından akıllı ve basitleştirilmiş ağlara doğru geçişi kolaylaştıran açık bir mimari için çalışmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Huawei, 16 yeni modelden oluşan CloudEngine S serisi çözümlerini tanıttı. Erişim, toplama ve çekirdek anahtar modelleriyle öne çıkan serinin kampüs çekirdek anahtarı CloudEngine S12700E, anahtarlama kapasitesini 57,6 Tbit / s seviyesine yükseltmek için Solar yonga setlerini kullanıyor.

Huawei açıklamasına göre, Huawei, CloudEngine serisini güncelledi.

Zengin özelliklere sahip CloudEngine S12700E, Huawei tarafından Wi-Fi 6 dönemi için özel olarak tasarlandı. Yükseltilmiş ağ otomasyonu ve yapay zeka destekli akıllı O&M yetenekleri ile Huawei CloudCampus Çözümü, verimliliği büyük ölçüde artıracak ve her ölçekten işletmenin servis odaklı ağları hızla kurmasına yardımcı olacak.

- Huawei'nin yeni nesil CloudEngine kampüs anahtar serisi

CloudEngine S5700 serisi (akıllı GE erişim anahtarları), CloudEngine S6700 serisi (10GE yönlendirme toplama anahtarları) ve CloudEngine S12700E serisi (yenilikçi çekirdek anahtarlar) gibi çözümleri içeriyor.

CloudEngine S12700E, sektör ortalamasının altı katından fazla anahtarlama kapasitesi sunuyor. Seri, karşılaştırılabilir tüm ürünler arasında en büyük tek yuvalı bant genişliğine, en yüksek 100GE port yoğunluğuna ve en büyük anahtarlama kapasitesine imza atıyor.

Huawei CloudEngine S-serisi ayrıca, en iyi kablolu ve kablosuz yakınsama, tehdit algılama motoru ve telemetri desteği ile de sınıfında öne çıkan bir ürün.

- Servis bağlantısı merkezli akıllı ve basitleştirilmiş kampüs ağı

Servis odaklı ağlar, ultra geniş band özelliğinin yanı sıra, gerçek zamanlı olarak yüksek hizmet kalitesi ve deneyimi sağlarken, hizmet sunumlarını hızlandırmak için akıllı O&M özellikleri de içeriyor.

Mobil ofis ve bulut uygulamalarının yoğun kullanımıyla ağ politikası yönetimi hiç olmadığı kadar karmaşık hale geliyor. Huawei CloudCampus Solution, geleneksel Komut Satırı arayüzlerine ihtiyaç duymadan, WLAN, LAN ve WAN üzerinden ağ planlama, dağıtım ve izlemeyi otomatikleştiren bir ağ yönetim merkezi sağlıyor ve ağ yönetimi verimliliğini yüzde 80'den daha yüksek bir oranda artırılabiliyor.

Huawei, dünya genelinde, ağ yönetimi, kimlik doğrulama, güvenlik ve diğer alanlarda 40'ın üzerinde iş ortağıyla yakın iş birliği içinde ortak çözümler geliştirdi ve 26 Ortak Doğrulama Laboratuvarı (JVL) kurdu.

Kampus ağ alanında lider bir küresel teknoloji ve çözüm sağlayıcısı konumunda olan Huawei, IDC'ye göre üst üste dört yıl boyunca Çin kampüs anahtar pazarında üst sıradaki yerini korudu ve üçüncü yılında da küresel kampüs anahtar pazarında ikinciliğe yükseldi.

- "Kampüs ağları, odaklarını veri bağlantılarından hizmet bağlantılarına kaydırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kampus Ağ Sistemleri Başkanı Zhao Zhipeng, "İşletmeler için geleceğe yönelik dijital bir platformun temelini oluşturan kampüs ağları, odaklarını veri bağlantılarından hizmet bağlantılarına kaydırıyor. Bu nedenle, hedefe yönelik kampüs ağlarının oluşturulması, gündemimizin üst sıralarında yer alıyor. Wi-Fi 6 döneminde kampüs ağları, ultra geniş kapasite, 10 milisaniyelik ultra düşük gecikme süresi ve ağ hatalarını otomatik iyileştirme gibi yeni özellikler üstlenmeli. Geleneksel kampüs ağlarından akıllı ve basitleştirilmiş ağlara doğru geçişi kolaylaştıran açık bir mimari için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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CloudEngine S Huawei Zhao Zhipeng

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