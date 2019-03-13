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Huawei'den yüzde 40'a varan indirimlerle ekran onarım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Huawei, Türkiye’nin bütün teknik servis noktalarında geçerli olacak kampanya 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında sürecek.

İSTANBUL (AA) - Huawei, akıllı cep telefonu sahiplerine garanti dışında ekran onarımında yüzde 40’a varan indirim sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei akıllı cep telefonu sahiplerine garanti dışında ekran onarımında yüzde 40’a varan büyük indirimler sunarken ayrıca tamir edilen her ekran için ücretsiz ekran koruma filmi de hediye ediyor. Huawei, Türkiye’nin bütün teknik servis noktalarında geçerli olacak kampanya 15 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında sürecek.
Kaza ile oluşan garanti dışı ekran kırılma hasarları için geçerli olan kampanyada, düşme veya ezilme sonucu oluşan kırıklar neticesinde tüm ekranın değiştirilmesi kapsam içinde yer alıyor. Eğer ekranın çalışması için gereken başka parçalar da hasarlı ise önce bu arızaların giderilmesi gerekiyor.

Kampanyaya dahil olan Huawei, akıllı cep telefonlarının modelleri Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20 Pro, P20, P20 lite, Mate 10 Pro, Mate 10 lite, ve Huawei'nin Türkiye’de en son satışa sunduğu akıllı cep telefonu olan P Smart 2019 olarak belirtiliyor.

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