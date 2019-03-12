Bu kırsal alana yoğunlaşan telekomünikasyon ağının, Çinli teknoloji şirketinin siber espiyonaj ve saldırı yapabilmesine olanak sağlayabilecek bir tehdit ortaya çıkardığı iddia edildi. Güvenlik uzmanları, söz konusu teknolojilerin ABD'nin kilit önemdeki ICBM rampalarına bu denli yakın olmasının yol açabileceği tehditlere dikkati çekti.

Çin'in kendine nüfuz oluşturmak için siber espiyonaj faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Lewis, "Bunları göz önünde bulundurun ve söyleyin, en önemli askeri üslerimizin etrafındaki telefon sistemleri hakkında ne kadar rahat hissediyorum?" dedi.

Lewis, Çin'in ICBM komuta ve kontrol merkezine müdahale etmeye karar verebileceğini belirterek, "Bu, göz ardı edilebilecek bir risk değil. Çin için yeni bir stratejik yetenek. Beklediğimiz türden değil, askeri değil, bu bir silah değil, bu geleneksel saldırı değil." ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan eski bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, söz konusu hücresel telefon ağlarının veri toplayarak istihbarat, gözlem ve keşif için etkili bir yol olduğuna dikkati çekerek, "Çinlilerin bunu yaptığını gösteren hiçbir kanıtım yok fakat potansiyel fırsat ortada." yorumunu yaptı.

Füze alanlarının genel statüsünün ne olduğu, hangilerinin aktif, hangilerinin bakımda olduğu gibi detayları bilmediğini aktaran eski Pentagon yetkilisi, "Bunlar masum veriler gibi görünebilir ama çok önemli." şeklinde konuştu.