Huawei’in Satışları ABD’ye Rağmen Yüzde 23 Arttı

ABD’de Başkan Trump yönetiminin kara listeye aldığı Çinli teknoloji devi Huawei’in satışları yılın ilk yarısında yüzde 23,2 artarak iki haneli rakamlara ulaştı. Huawei yöneticilerinden Liang Hua, ABD’nin baskısının toplumu canlandırdığını söyledi ve Huawei’in yeni bir büyüme dönemine gireceğine inandığını kaydetti.
Liang Hua, ABD’nin kararının satışlarda biraz etkisi olduğunu ancak Huawei’in ürünlerin müşterilere gönderiminde kesinti olmasından kaçındıklarını söyledi. Liang, Huawei’in ürünlerini gözden geçirerek siparişleri ABD parçaları olmadan tamamlamanın yolunu aradığını kaydetti.
Liang, “Kısa vadede zorlukları aşacağımıza ve yeni bir büyüme dönemine gireceğimize inanıyorum” dedi. Washington, Çinli teknoloji devi Huawei’in güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylüyor, ayrıca devlet sübvansiyonlarıyla desteklenen Huawei’i haksız rekabet, teknoloji hırsızlığı ve yabancı şirketleri teknoloji paylaşmaya zorlamakla suçluyor.
Huawei’in satışları Haziran ayına kadar altı aylık sürede geçen yıla oranla yüzde 23,2 artarak 58,3 milyar dolara ulaştı. Bu 2018’in yıllık büyüme oranı olan yüzde 19,5’in de üzerinde. Ancak Liang, Huawei’in yılın ikinci yarısında zorluklarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Huawei’in akıllı telefon satışlarıysa 118 milyon telefonla geçen yıla göre yüzde 24 arttı. Liang yılın ikinci yarısı satışlar için tahmin yürütmedi, ancak şirketin yıllık büyümesine güveninin tam olduğunu söyledi.
"Mermi delikleri aldık ama yolumuzdan sapmadık”
Basın toplantısına, bir fotoğraf göstererek başlayan Liang, vurulmasına rağmen havada kalmayı başaran bir savaş uçağının görüntülerini “İşte bu uçak gibi biz de mermi delikleri aldık ama yolumuzdan sapmadık” diye yorumladı.
Huawei’in ABD’den aldığı darbeye rağmen dayanması, Çinli rakibi ZTE Corp karşısında mali ve teknolojik açıdan daha güçlü olduğunu gösteriyor. ZTE Corp. İran ve Kuzey Kore’ye yaptığı satışlar nedeniyle yaptırım listesine alınarak ABD teknolojisine erişiminin yasaklanmasının ardından iflasın eşiğine gelmişti.
Huawei ise giriş seviyesindeki akıllı telefonlar için kendi basit çiplerini ve sunucularını üretti, ancak firma hala daha ileri ürünler için ABD çiplerine ve diğer malzemelerine ihtiyaç duyuyor.
Liang, firmanın araştırma geliştirme bütçesini bu yıl 17 milyar dolara çıkaracağını bildirdi, böylece ARGE harcamaları 2018’e göre yüzde 20 artacak. Huawei 2018’de bile dünya genelindeki herhangi bir firmadan daha fazla ARGE harcaması yapıyordu.
ABD’nin Huawei’i kara listeye alma kararı ABD sanayisinde de şok etkisi yaratmıştı. ABD’den en fazla çip ve teknoloji malzemesi satın alan firmaların başındaki Huawei geçen yıl ABD’li tedarikçilere 12 milyar dolar sağlamıştı.
ABD'li ve Çinli yetkililer Şangay'da görüşecek
Trump son olarak kolayca ulaşılabilen teknolojilerin Huawei’e satışına izin verilmesi kararı almıştı, ancak Liang ABD’nin Huawei’in temel ürünlerinin parçalarının satışına yeniden başlamadığı söyledi. Trump, Pekin’le Çin’in ticaret fazlası ve teknoloji konusundaki hırsları yüzünden başlattığı ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşmaya varılması halinde Huawei’e uygulanan kısıtlamaların sona erdirilebileceğini söylemişti. Amerikalı ve Çinli ticaret temsilcilerinin bu hafta Şangay’da bir araya gelmesi bekleniyor.
180 bin çalışanıyla Huawei, son on yıldır Çin’in casusluk faaliyetlerini kolaylaştırdığı iddialarıyla mücadele ediyor. Şirket ürünlerine gizli dinleme yapılmasını sağlayacak açık kapılar bırakıyor olabileceği iddialarını reddediyor. Eski bir ordu mühendisi olan şirketin kurucusu Ren Zhengfei bu yıl gazetecilere yaptığı açıklamada Çin hükümetinin yabancı müşterilerinin sırlarını ifşa etmesi şeklindeki talepleri reddedeceklerini söylemişti.
ABD’nin kısıtlamaları Huawei akıllı telefonlarının Android işletim sistemine erişimini engelliyor. Huawei, Google’ın ücretsiz olan temel sitemine erişebiliyor ancak haritalara ve diğer hizmetlere erişemiyor. Ren daha önce yaptığı açıklamada akıllı telefon satışlarının yüzde 40 düştüğünü bildirmişti, ancak Liang Salı günü yaptığı açıklamada bu rakamın üzerinden yüzde 80 iyileşme yaşandığını söyledi.
Liang, gerekli olması halinde Huawei’in internet bağlantılı arabalar için ürettiği Hongmen sistemini kullanarak kendi işletim sistemini oluşturabileceğini de kaydetti. Telefon firmalarına parça üreten en büyük teknoloji şirketi ve dünyanın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, Trump yönetiminin Mayıs ayında güvenlik nedeniyle ABD parçalarına ve teknolojisine erişimini engellemesinin ardından işlerini korumaya çalışıyordu.
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