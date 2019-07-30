Huawei’in Satışları ABD’ye Rağmen Yüzde 23 Arttı

Huawei’in satışları Haziran ayına kadar altı aylık sürede geçen yıla oranla yüzde 23,2 artarak 58,3 milyar dolara ulaştı. Bu 2018’in yıllık büyüme oranı olan yüzde 19,5’in de üzerinde. Ancak Liang, Huawei’in yılın ikinci yarısında zorluklarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Huawei’in akıllı telefon satışlarıysa 118 milyon telefonla geçen yıla göre yüzde 24 arttı. Liang yılın ikinci yarısı satışlar için tahmin yürütmedi, ancak şirketin yıllık büyümesine güveninin tam olduğunu söyledi.

Liang, “Kısa vadede zorlukları aşacağımıza ve yeni bir büyüme dönemine gireceğimize inanıyorum” dedi. Washington, Çinli teknoloji devi Huawei’in güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylüyor, ayrıca devlet sübvansiyonlarıyla desteklenen Huawei’i haksız rekabet, teknoloji hırsızlığı ve yabancı şirketleri teknoloji paylaşmaya zorlamakla suçluyor.

ABD’de Başkan Trump yönetiminin kara listeye aldığı Çinli teknoloji devi Huawei’in satışları yılın ilk yarısında yüzde 23,2 artarak iki haneli rakamlara ulaştı. Huawei yöneticilerinden Liang Hua, ABD’nin baskısının toplumu canlandırdığını söyledi ve Huawei’in yeni bir büyüme dönemine gireceğine inandığını kaydetti.

"Mermi delikleri aldık ama yolumuzdan sapmadık”

Basın toplantısına, bir fotoğraf göstererek başlayan Liang, vurulmasına rağmen havada kalmayı başaran bir savaş uçağının görüntülerini “İşte bu uçak gibi biz de mermi delikleri aldık ama yolumuzdan sapmadık” diye yorumladı.

Huawei’in ABD’den aldığı darbeye rağmen dayanması, Çinli rakibi ZTE Corp karşısında mali ve teknolojik açıdan daha güçlü olduğunu gösteriyor. ZTE Corp. İran ve Kuzey Kore’ye yaptığı satışlar nedeniyle yaptırım listesine alınarak ABD teknolojisine erişiminin yasaklanmasının ardından iflasın eşiğine gelmişti.

Huawei ise giriş seviyesindeki akıllı telefonlar için kendi basit çiplerini ve sunucularını üretti, ancak firma hala daha ileri ürünler için ABD çiplerine ve diğer malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

Liang, firmanın araştırma geliştirme bütçesini bu yıl 17 milyar dolara çıkaracağını bildirdi, böylece ARGE harcamaları 2018’e göre yüzde 20 artacak. Huawei 2018’de bile dünya genelindeki herhangi bir firmadan daha fazla ARGE harcaması yapıyordu.