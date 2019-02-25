Huawei'yle İlgili Kanıtlar Avrupa Ülkelerine de Verilmeli

Mobil iletişim devi Vodafone Şirketi’nin CEO'su, Amerika’nın Huawei’yle ilgili elindeki kanıtları Avrupalı yetkililerle de paylaşmak durumunda olduğunu söyledi. CEO Nick Read, Amerika’nın Huawei’nin Çin’in casusluk faaliyetlerine hizmet ettiğine ilişkin bu iddialarla ilgili kanıtların paylaşılması halinde ortak bir tavır oluşturulabileceğini söyledi.

Çinli Huawei firması, İsveçli Ericsson ve Finlandiyalı Nokia şirketleriyle birlikte dünyanın en büyük telekomünikasyon cihazları üreticisi şirketi durumunda. Ancak Amerika, sözkonusu şirketin cihazlarının Çin’in casusluk faaliyetlerine hizmet ettiğini, bu nedenle müttefik ülkelerdeki telekomünikasyon şirketlerinin de bu cihazları kullanmaması gerektiğini açıkladı.

Vodafone Şirketi CEO’su Nick Read, hali hazırda üç olan tedarikçi sayısının ikiye düşmesinin de sektör adına sıkıntılar doğurbileceğine dikkat çekti. Read, “İnsanlar şu an dayanağı olmayan şeylerden bahsediyorlar. Bunun sadece Amerika’nın meselesi olduğunu söylemiyorum. Doğrudan yetkililerle görüşmedim ya da ellerinde ne tür kanıtlar olduğunu bilmiyorum ancak bu kanıtları doğru kanallar aracılığıyla Avrupa ülkelerine de sunmalılar.” dedi.

Dünyanın en büyük ikinci mobil şirketi olan Vodafone, geçen ay yaptığı açıklamada hükümetler tarafından gerekli değerlendirmeler yapılana kadar Huawei şirketinden yeni ürün alımını durdurduğunu açıklamıştı.

