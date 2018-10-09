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Hubble, denge çarkı problemi nedeniyle güvenli moda alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

Hubble, denge çarkı problemi nedeniyle güvenli moda alındı

Hubble Uzay Teleskobu, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arıza nedeniyle güvenli moda alındı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamaya göre, Hubble, üç denge çarkından birinde ortaya çıkan arızanın giderilmesi amacıyla cuma gününden itibaren güvenli modda tutuluyor.

Arıza giderilene kadar veya yedek denge çarkı devreye sokulana dek teleskobun bilim operasyonlarına ara verilecek.

Hubble Uzay Teleskobu'na 2009'daki yenileme misyonu sırasında 6 yeni denge çarkı takılmıştı. Daha önce iki denge çarkı daha bozularak devre dışı kalmıştı.

Teleskobun sağlıklı çalışabilmesi için 3 denge çarkını aynı anda kullanması gerekiyor. Ancak 2 veya tek denge çarkıyla da işlevini sürdürebiliyor. Teleskopta halen sağlam durumda 3 denge çarkı bulunuyor.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
denge çarkı Hubble Uzay Teleskobu jiroskop

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