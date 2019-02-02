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Hubble Teleskobu cüce galaksi görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Hubble Teleskobu cüce galaksi görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu'ndan 30 milyon ışık yılı uzaklıkta cüce galaksi görüntüledi.

Space.com'da yer alan habere göre, İtalya'da yer alan Padova Gözlemevi'nden gök bilimci Luigi Bedin ve ekibi, "NGC 6752" isimli takımyıldızıyla ilgili yürüttükleri çalışma sırasında Hubble Teleskobu'ndan gelen görüntüleri incelerken takımyıldızının arkasında küçük bir galaksi keşfetti.

"Bedin 1" ismi verilen cüce galaksinin Dünya'dan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzakta olduğu belirtildi.

Bedin 1'in ayrıca kendisine en yakın galaksiden 2 milyon ışık yılı uzakta olduğunu ifade eden gök bilimciler, Bedin 1'in oldukça yalnız bir galaksi olduğunu belirtti.

Cüce galaksiler, evrenin erken oluşum sürecinde ortaya çıkan, dolayısıyla yıldızları yaşlı, düşük yoğunluklu ve metal yoksunu göksel yapılar olarak biliniyor.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cüce galaksi Hubble Uzay Teleskobu Samanyolu

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