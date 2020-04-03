Hubble uzay teleskobu doğum gününde neyin fotoğrafını çekti öğren! İşte resimli rehber!

Hubble Uzay teleskobu her gün uzayı izleyerek bilim insanlarına çok önemli görüntüler ve bilgiler ulaştırıyor. NASA, uzaya ilgi duyanlar için hoş bir hizmet sunuyor. NASA’nın resmi internet sitesinde açtığı bir sayfada doğum gününüzde Hubble uzay teleskobu ne görüntülemiş öğrenebilirsiniz.

HUBBLE UZAY TELESKOBU DOĞUM GÜNÜ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz sayfada “Select Month” menüsünden doğduğunuz günü, “Select Date” kısmından da doğduğunuz günü seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra Submit butonuna bastığınızda seçtiğiniz gün Hubble uzayda hangi görüntüyü yakalamış görebilirsiniz.

Örneğin aşağıda Hubble’ın 3 Mart tarihli bir görüntüsü görülüyor. Çıkan resmi büyütmek isterseniz, sonuç ekranında, görsel ile ilgili verilen bilgilerin üzerindeki “See Full Image” düğmesine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca yine sonuç ekranında görselin sol üst köşesinde bulunan sosyal medya butonları ile doğum günü görselinizi Facebook, Twitter ve Pinterest’te paylaşabilirsiniz.



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