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Hubble uzay teleskobu doğum gününde neyin fotoğrafını çekti öğren! İşte resimli rehber!

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
EĞLENCE  | Son Güncelleme

NASA, Hubble Uzay teleskobunun günlük aldığı görüntüleri internet sitesinden paylaşıyor. NASA’nın sitesinde doğum günü tarihini girerek o gün Humble uzayda ne görüntülemiş görebilirsin. Peki doğum günün için Humble teleskobunun görüntüsüne nasıl ulaşabilirsin. İşte adım adım rehber...

Hubble uzay teleskobu doğum gününde neyin fotoğrafını çekti öğren! İşte resimli rehber!

Hubble Uzay teleskobu her gün uzayı izleyerek bilim insanlarına çok önemli görüntüler ve bilgiler ulaştırıyor. NASA, uzaya ilgi duyanlar için hoş bir hizmet sunuyor. NASA’nın resmi internet sitesinde açtığı bir sayfada doğum gününüzde Hubble uzay teleskobu ne görüntülemiş öğrenebilirsiniz.

HUBBLE UZAY TELESKOBU DOĞUM GÜNÜ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

hubble dogum gunu 1

Yukarıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz sayfada “Select Month” menüsünden doğduğunuz günü, “Select Date” kısmından da doğduğunuz günü seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra Submit butonuna bastığınızda seçtiğiniz gün Hubble uzayda hangi görüntüyü yakalamış görebilirsiniz.

Örneğin aşağıda Hubble’ın 3 Mart tarihli bir görüntüsü görülüyor. Çıkan resmi büyütmek isterseniz, sonuç ekranında, görsel ile ilgili verilen bilgilerin üzerindeki “See Full Image” düğmesine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca yine sonuç ekranında görselin sol üst köşesinde bulunan sosyal medya butonları ile doğum günü görselinizi Facebook, Twitter ve Pinterest’te paylaşabilirsiniz.

hubble dogum gunu 2
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Anahtar Kelimeler:
Hubble Uzay Teleskobu, doğum günü,

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