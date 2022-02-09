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Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

09.02.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin (NGC 169) görüntüsünü yakaladı.

Mashable internet sitesinde yer alan habere göre, ESA yaptığı açıklamada, bu tür etkileşimlerin yaygın olduğu bilinse de böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının nadir olduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Aslında süreç, yakalanan görüntüde eylem halinde görülebilir, iki galaksiyi gözle görülür şekilde birbirine bağlayan hassas madde akışları oluştu." ifadesi yer aldı.

Söz konusu etkileşimin, teleskop sayesinde iki yüz milyon ışık yılı uzaklıktan göründüğü belirtildi.

En güçlü uzay teleskobu olarak bilinen Hubble tarafından, kozmik malzemeyi IC 1559 isimli küçük bir galaksiden uzaklaştıran NGC 169 adlı büyük galaksi görüntülendi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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