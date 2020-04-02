Hubble Uzay Teleskobu ile doğum günü yıldız fotoğrafınızı görüntüleyin! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Hubble Uzay Teleskobu NASA'ya uzun yıllardır hizmet eden bir teleskop. Bu dönemde birçok keşif yapan ve birçok fotoğrafta imzası bulunan Hubble Teleskobu, bu yıl 30. doğum gününü kutluyor. NASA da bu özel yıla bir sürpriz hazırlayarak Hubble Teleskobu doğum günü uzay görüntüleme ekranını kullanıma açtı.

NASA'DAN HUBBLE UZAY TELESKOBU İÇİN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

NASA Hubble Uzay Teleskobu doğum günü yıldız görüntüleme ekranı sayesinde kişiler doğum gününde uzayın nasıl bir durumda olduğunu, yıldızların konumunu görebiliyor. Böylece insanlar daha doğum günleri gelmeden bile, Hubble Uzay Teleskobu tarafından gönderilen özel bir hediyenin sahibi oluyor. Peki Hubble Uzay Teleskobu nedir ve Hubble Uzay Teleskobu doğum günü fotoğrafı nasıl alınır?

HUBBLE UZAY TELESKOBU İLE DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

Aşağıda yer alan NASA'nın bu özel hediye için hazırlamış olduğu siteye gidin.

NASA HUBBLE TELESKOBU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Çıkan sayfada 'Select Month' alanına doğduğunuz ayı; 'Select Date' alanına ise doğduğunuz günü yazın. Ardından Submit butonuna tıklayın.

Gelen sayfada arka planda yer alan görüntü, Hubble Teleskobunun doğum gününüzde çektiği uzay fotoğrafı olacak.

Bu görüntüye tam ekran görüntülemek ve ona doya doya bakmak için sayfadaki ''See Full İmage'' butonuna basmanız ve sağ tıklayarak görüntüyü kaydetmeniz yeterli.

HUBBLE UZAY TELESKOBU NEDİR?

Hubble Uzay Teleskobu (HUT), ismi Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın anısına verilmiş; Nisan 1990'da STS-31 Görevi esnasında Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskopudur. İlk uzay teleskopu olmamasına rağmen, HUT en büyüklerindendir ve birçok üstün özelliğe sahiptir. Ayrıca hem hayati öneme sahip bir araştırma aracı olması hem de astronomi için etkili bir halkla ilişkiler unsuru olması nedeniyle çok tanınmıştır.

HUT, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) arasında ortak bir çalışmadır ve Compton Gama Işını Gözlemevi, Chandra X-ışını Gözlemevi ve Spitzer Uzay Teleskobu projelerinden oluşan NASA'nın Büyük Gözlemevleri programının bir parçasıdır.



