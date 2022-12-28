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Hubble Uzay Teleskobu'ndan şaşırtan keşif! "Tuhaf" kollu galaksi

28.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu şaşırtan bir keşfe daha imza attı. Hubble, bu kez sarmala benzeyen "tuhaf" kollu yeni bir galaksi keşfetti. Aktarılanlara göre, Samanyolundan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen "ESO 415-19" isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve "tuhaf" bir şekilde uzayan kolları var.

Hubble Uzay Teleskobu'ndan şaşırtan keşif! "Tuhaf" kollu galaksi

Hubble Uzay Teleskobu'ndan şaşırtan bir keşif haberi daha geldi. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, sarmala benzeyen "tuhaf" kollu yeni bir galaksi keşfetti. Sciencetimes'ın haberinde, Samanyolundan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen "ESO 415-19" isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve "tuhaf" bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu belirtildi.

NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı ifade edildi.

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(Fotoğraf kaynağı: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey)

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"ESO 415-19" GALAKSİSİNİN "TUHAF" KOLLARI

"ESO 415-19" galaksisinin "tuhaf" kollarının geçmişte başka bir galaksiyle çarpıştığı ve galaksinin kollarının yerçekimi nedeniyle bazı kısımlarının çekilerek uzun ve kıvrımlı hale geldiği kaydedildi.

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Tuhaf Galaksiler Atlasındaki galaksilerin çoğunun şeklinin galaksilerin birbiriyle çarpışması ya da sürtmesi nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.

Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA Hubble uzay teleskobu hubble

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