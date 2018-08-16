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Hubble'ın galaksi panaroması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 23:40 | Son Güncelleme

Hubble Uzay Teleskobu, 15 bin galaksiyi içeren uzak uzay panaromasını görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, bugüne kadar görüntülenmiş en kapsamlı galaksi panaromalarından birini kayda aldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Hubble'ın mor ötesi kamerası tarafından tespit edilen 15 bin galaksiyi içeren panaroma fotoğrafını internet sitesinde yayımladı.

Teleskobun kayda geçirdiği uzak uzay panaromasının görüş alanındaki galaksilerden bazılarının oluşumunun 11 milyar yıl geriye gittiği belirtildi.

Galaksilerden yaklaşık 12 bininin yıldız üreten genç galaksi olduğu kaydedildi.

Mor ötesi ışınlar bugüne dek kozmik bulmacanın kayıp halkası olarak görülüyordu. Oysa bugün Hubble ve diğer yer teleskoplardan elde edilen kızıl ötesi ve optik gözlemler birleştirilerek kainatın daha bütüncül bir resminin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) galaksi panaroması Hubble Uzay Teleskobu

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