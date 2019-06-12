HABER

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bölgenin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adıyaman’da buğday ve arpa hasadı başladı.Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, merkeze bağlı Taşpınar Köyünde buğday hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek görüştü.Buğdayın verimi ve hasat hakkında üreticilerden bilgi alan İl Müdürü Adil Alan, " İlimiz geneline baktığımız zaman bu yıl alanlarımızda ciddi bir düşüş söz konusu, çünkü çiftçilerimizin çoğu hububattan bakliyata doğru kayması söz konusu.

Bölgenin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adıyaman’da buğday ve arpa hasadı başladı.
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, merkeze bağlı Taşpınar Köyünde buğday hasadı yapan üreticileri ziyaret ederek görüştü.
Buğdayın verimi ve hasat hakkında üreticilerden bilgi alan İl Müdürü Adil Alan, " İlimiz geneline baktığımız zaman bu yıl alanlarımızda ciddi bir düşüş söz konusu, çünkü çiftçilerimizin çoğu hububattan bakliyata doğru kayması söz konusu. Arpaya baktığımız zaman 650 bin dekarlık bir alanda üretim yapılmakta iken bu yıl 530 bin dekara geriledi. Ancak genel anlamda geçen yıla oranla daha fazla yağış aldığımız için rekoltede herhangi bir azalma söz konusu değil. Geçen yıla kıyasladığımızda da yüzde 10 veya yüzde 20 bir artış söz konusu. Buğdaya baktığımız zaman geçen yıl 800 bin dekarken bu sene 615 bin dekara geriledi. Ancak dediğim gibi bu sene yağışların gayet güzel olmasından dolayı rekoltede herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır. Yalnız genel anlamda yağış miktarıyla iş alanlarına baktığımızda verim beklediğimizin biraz altında gerçekleşti. Bunlar özellikle bu yöremizdeki çiftçilerimizin seçmiş olduğu çeşitlilikler ekim dönemleri ve yağışların özellikle çiçeklenme döneminde çok olmasından dolayı döllenme istediğimiz bir şekilde olmadığından verim beklediğimizin birazcık altında ama genel anlamda geçen yılla kıyasladığımızda yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir artış söz konusu” dedi.
Merkeze bağlı Taşpınar Köyü Muhtarı Aziz Daşkol ise, “Evet şu anda bizim ekinlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Yani biçerdöverlerimiz şu anda zaten biçiyor, gayet iyi devam ediyor. Biçerci arkadaşlarımız da zaten gayet güzel biçiyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum, verimde de herhangi bir sıkıntımız yok şu anda” diye konuştu.

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı

Hububat hasadında yüzde 20 artış yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.