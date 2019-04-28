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Hububat üreticisiden "bereketli hasat" beklentisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar, çiftçinin rekolte beklentisini yükseltti - HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu: - "Bu yıl ülkenin birçok bölgesinde ekim ayı sonunda başlayan ve aralıksız devam eden yağışların sürmesi, tahıl verimini olumlu etkileyecektir" - Çiftçi Halil Gözen: - "Ekinlerimizin durumu, geçen yıllara göre çok daha iyi. Geçen yıllara göre rekolteyi bu yıl daha yüksek bekliyoruz"

MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar, çiftçinin rekolte beklentisini yükseltti.

Tarım alanı büyüklüğü bakımından ülkede ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'da, Türkiye'de üretilen mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 8'i, arpanın ise yüzde 11'i yetiştiriliyor. Yaklaşık 6 milyon 393 bin 49 dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, sulama imkanı henüz olmayan birçok çiftçi, kuru tarımla üretim yapıyor.

Geçen yıl özellikle sulama imkanının olmadığı yerlerde kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan hububat üreticisi, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tüm ülkede, mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden yağışların, özellikle tahıl üreticilerini sevindirdiğini ifade etti.

2018 hasat sezonunda kuraklığın etkisiyle rekoltenin genel ortalamanın altında kalan tahıl üretiminin, 2019 sezonunda yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Çullu, şöyle konuştu:

"Erken gelen ve ara vermeden yağan yağışlar, birçok alanda buğday ekimini engellediyse de birçok çiftçi şubat ayında ekimlerini tamamladı. Bu yıl ülkenin birçok bölgesinde ekim ayı sonunda başlayan ve aralıksız devam eden yağışların sürmesi, tahıl verimini olumlu etkileyecektir. Türkiye’de özellikle doğal yağışlara bağlı olduğu için düşük verim alınan kırsal bölgelerde düzenli yağışlar bitki gelişimini olumlu etkileyeceğinden, toplam rekolteyi de artıracaktır."

Prof. Dr. Çullu, yağışların devam etmesi ve havanın serin gitmesi nedeniyle toprakların nem içeriğini koruduğunu, bunun da buğday gelişimini olumlu etkilediğini belirterek, "Uzun süreli bu yağışlar nedeniyle Türkiye’de sulu buğday tarımı yapılan alanlarda neredeyse sulama yapılmadan sezon tamamlanacaktır. Ayrıca bu yılki yağışlar kırsal alanlarda yetiştirilen buğday ve arpa dışında, mercimek ve nohut verimini de olumlu etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çullu, bundan sonraki dönemde özellikle nisan ayı sonunda veya mayısın ilk haftasında yağacak yağmurun, tahıl rekoltesinin yüksek olacağının göstergesi olacağını sözlerine ekledi.

- "Ekinlerin durumu iyi"

Çiftçi Halil Gözen, yağışların geçmiş yıllara göre çok daha iyi olduğunu belirterek, bunun kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Kış mevsiminde yağışların aralıksız sürdüğünü ifade eden Gözen, şöyle devam etti:

"Neredeyse güneş yüzü görmedik. Ekinlerin durumu çok iyi ve böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında durum aynı. Ekinlerimizin durumu geçen yıllara göre çok daha iyi. Yine geçen yıllara göre rekolteyi bu yıl daha yüksek bekliyoruz. Umutluyuz ve inşallah daha iyi bir oran bekliyoruz. Bu yıl yine arpa ve buğday ektik, mercimek de ekmiştik ama yağışlar zarar verince onların yerine nohut ektik."

Çiftçi Ferit Küçükçay da bu yılın yağış açısından bereketli geçtiğini ifade ederek, "Ekinlerin durumu Allah'a şükür çok iyi. Göletlerimiz geçen yıla göre daha dolu hatta taşanlar bile var. Geçen yıla bakacak olursak bu yıl bereketli olacak. Bu yıl inşallah rekolte yüksek olacak." diye konuştu.

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çiftçi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu Şanlıurfa tahıl ürün yağış

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