MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar, çiftçinin rekolte beklentisini yükseltti.

Tarım alanı büyüklüğü bakımından ülkede ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'da, Türkiye'de üretilen mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 8'i, arpanın ise yüzde 11'i yetiştiriliyor. Yaklaşık 6 milyon 393 bin 49 dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, sulama imkanı henüz olmayan birçok çiftçi, kuru tarımla üretim yapıyor.

Geçen yıl özellikle sulama imkanının olmadığı yerlerde kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan hububat üreticisi, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tüm ülkede, mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden yağışların, özellikle tahıl üreticilerini sevindirdiğini ifade etti.

2018 hasat sezonunda kuraklığın etkisiyle rekoltenin genel ortalamanın altında kalan tahıl üretiminin, 2019 sezonunda yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Çullu, şöyle konuştu: