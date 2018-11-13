Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ekrem Sağlam, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sağlam, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Sağlam'ın FETÖ içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "doktor" olarak anılması, askeri yapılanmada yer alan örgüt üyelerinden sorumlu olması ve örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreste yakalanması dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Sağlam'ı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

