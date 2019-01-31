HABER

Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İnce ve avukatı katıldı.

İnce, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, İnce'nin örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İnce'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!
İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vurulduİstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ sanığı hapis cezası hüküm mütalaa

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu

İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi!

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi!

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.