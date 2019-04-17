Hücre evinde yakalanan FETÖ sanığının yargılandığı dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte ait hücre evinde yakalanan ve hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mecid Ünal, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı hazır bulundu.

Ünal, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, Ünal'ın örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanması, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Ünal, ayrıntılı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık Ünal'ın mevcut halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

