Hüda Kaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımını dolayısıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Tepki çeken ifadeler kullanan HDP'li Hüda Kaya gündem skandal sözleri nedeniyle gündem oldu. Vatandaşlar Hüda Kaya kimdir? Nereli ve kaç yaşında? HDP'li Hüda Kaya Twitter adresi nedir? soru ve konu başlıklarıı araştırmaya başladı. Twitter hesabında paylaşımda bulunan Hüda Kaya, Tweet'i kısa süre sonra sildi.

HÜDA KAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hüde Kaya, Sinop, Boyabat’lıdır. İşçi bir ailenin çocuğu olan Hüda Kaya, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Gültepe ilkokulunda okudu. 12 Eylül öncesi sağcılar arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Irak'lı ile evlendi, üçü kız ikisi erkek beş çocuğu oldu, dokuz yıl sonra boşandı.

Tefsir, sosyal, kültürel, insan hakları, radyo programları çalışmalarının yanında başörtüsü yasaklarına karşı çeşitli alanlarda mücadele yürüttü. Çeşitli dergilerde ve Selam gazetesinde yazılar yazdı.

1998’de başörtüsü eylemlerinin devam ettiği günlerde yolda yürürken gözaltına alındı, “Ulusal Bir Heyecan Gecesi ve Başörtüsü” başlıklı yazısı sebebiyle tutuklandı. O sırada 13 yaşında olan oğlu Muhammed Cihad da Malatya’nın en kalabalık meydanlarından biri olan Akpınar meydanında silah zoru ile gözaltına alındı. Düşünce suçu olarak bilinen 312. madde ile Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandılar. Hüda Kaya bu davadan 20 ay ceza aldı ve yattı.

Hüda Kaya’nın 16, 17 ve 18 yaşlarında olan kızları ise okudukları İmam Hatip Lisesi’ne gelen terörle mücadele ekipleri tarafından sınıflarından gözaltına alındılar, TCK 146'dan yargılandılar.

Kaya ve çocukları bir yıl Pakistan'da bir yıl yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

28 Şubat döneminin anlatıldığı ‘Başörtüsüne Özgürlük Yolunda- Görülmüştür’adlı iki ciltlik kitabı yayımlandı.

Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurucusu ve eski başkanı, Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği (IMWU) üyesi ve Türkiye delegesi, Demokratik İslam Kongresi Şura Meclisi üyesi.

HDP’de iki dönemdir MYK’da faaliyet yürüten Kaya 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi.

HÜDA KAYA TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Hüda Kaya'nın Twitter'da 319 binin üzerinde takipçi bulunuyor.

HDP İstanbul Milletvekili - DİK Eş Sözcüsü Hüda Kaya'nın Twitter kullanıcı adı @HudaKaya777'dir.

