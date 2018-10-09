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HÜDA PAR 3. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:52 | Son Güncelleme

Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz: - "Tasarruf tedbirleri devletin en tepesinden başlanarak her kademede yaygınlaştırılmalıdır. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Bu konuda toplumun her kesimi bilinçlendirilmelidir" - Kongrede, Avukat İshak Sağlam tek genel başkan adayı oldu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz, "Tasarruf tedbirleri devletin en tepesinden başlanarak her kademede yaygınlaştırılmalıdır. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Bu konuda toplumun her kesimi bilinçlendirilmelidir." dedi.

HÜDA PAR'ın 3. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Burada konuşan Yavuz, kongrelerinin partileri, Türkiye, İslam ve insanlık ailesine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

İslam coğrafyasının sorunlarını diyalog ve müzakere ile çözmesi gerektiğine işaret eden Yavuz, sorunların hiçbir şekilde "emperyalizme" havale edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Suriye'de bütün etnik unsurlar ve inanç grupları dikkate alınarak adalet temelinde bir siyasi idari sistemin inşasına çalışılması gerektiğini belirten Yavuz, İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesinin sadece bölgeye değil, dünyaya da sorun oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'de son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Yavuz, "Tasarruf tedbirleri devletin en tepesinden başlanarak her kademede yaygınlaştırılmalıdır. Yani ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Bu konuda toplumun her kesimi bilinçlendirilmelidir. Bütçe açığını oluşturan kalemler tek tek ele alınarak denk bir bütçenin oluşturulması için yoğun bir mesai harcanmalıdır. Rüşvet ve yolsuzluk ağır suç sayılmalı, bu suçu işleyenlere daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilerek bu suçları irtikap edenler afişe edilmelidir." ifadesini kullandı.

- Genel başkanlığa tek aday

Yavuz, tek aday ve listenin olacağı kongrede partinin genel başkan adayının Avukat İshak Sağlam olduğunu açıkladı.

Bazı tüzük maddelerindeki değişikliklerin oylandığı kongrede, mali raporların okunmasının ardından genel başkan ve genel merkez organlarının seçimine geçilecek.

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3. Olağan Büyük Kongresi Hüda-Par Hür Dava Partisi Mehmet Yavuz

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