HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek! HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na destek gelmesi sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

HÜDA PAR'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "14 Mayıs'ta aday çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz." dedi.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU KİMDİR?

Zekeriya Yapıcıoğlu 1966 yılında Batman'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1990-2012 yılları arasında avukatlık yapan Yapıcıoğlu, HÜDA PAR’ın kurucuları arasında yerini aldı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, 30 Haziran 2013'te Ankara'da yapılan 1. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi.

Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak giren Yapıcıoğlu, daha sonra HÜDA PAR’ın 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongresinde tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

Yapıcıoğlu, Genel Başkanlık görevinden 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için istifa etti. Genel Başkan Vekili olarak 4’üncü Olağan Büyük Kongreye kadar görev almıştır.

Zekeriya Yapıcıoğlu, evli ve beş çocuk babasıdır.

