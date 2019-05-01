HÜDA PAR Erbil'de temsilcilik açtı

ERBİL (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen törenle temsilcilik açtı.

Açılışa HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Parti Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yapıcıoğlu ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak ilk kez yurt dışında temsilcilik açtıklarını söyledi.

Temsilciliğin Erbil'de açılma amacının parti programı ve kimliğini buradaki insanlara tanıtmak olduğunu belirten Sağlam, "HÜDA PAR yeni bir partidir ama bölgede ağırlığı olan partidir. Özellikle Kürt camiasında tanınan ve bilen bir parti. Fakat bizim hakkımızda çok olumsuz algılar var. Birinci önceliğimiz programımızla, ilkelerimizle ve misyonumuzla kendimizi burada tanıtmaktır." dedi.

Sağlam, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, bu coğrafyada parti misyonunu ve kendi çözümlerini anlatmak için bölgedeki kesimlerle sık sık görüştüklerini kaydetti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bölgelerde de temsilcilik açmak istediklerini belirterek, Erbil temsilciğinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.