HABER

HÜDA-PAR Genel Başkan İshak Sağlam:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

"Hakim savcı cübbesi ve polis üniforması giyen teröristlerin (FETÖ'nün) oluşturduğu dosya üzerinden yürütülen bir yargılama sonucunda arkadaşlarımıza terörist damgası vurulmuştur"

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, "Hakim savcı cübbesi ve polis üniforması giyen teröristlerin (FETÖ'nün) oluşturduğu dosya üzerinden yürütülen bir yargılama sonucunda arkadaşlarımıza terörist damgası vurulmuştur." dedi.

Sağlam, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2011 yılında isimsiz ihbar mailleri gerekçe gösterilerek Genel Başkan Yardımcıları Sait Şahin ve Mehmet Bahattin Temel ile gazeteci Fikret Gültekin'in yasadışı örgüte üye olmak suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarına karar verildiğini, İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararının ise Yargıtay tarafından onandığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Mahkumiyet kararları Yargıtayca onaylanan Şahin, Temel ve Gültekin hakkındaki işlemleri yürüten kolluk görevlileri ile iddianameyi hazırlayan savcı ve mahkeme başkanın da aralarında bulunduğu kişilerin neredeyse tamamının FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarıldığını, bazıların halen tutuklu olarak yargılanmasına devam edildiğini dile getiren Sağlam, "Hakim savcı cübbesi ve polis üniforması giyen teröristlerin oluşturduğu dosya üzerinden yürütülen bir yargılama sonucunda arkadaşlarımıza terörist damgası vurulmuştur." diye konuştu.

Hazırlık aşamasında dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen bazı görüntülerin basına servis edildiğini ve kurulan komplonun gerçekmiş gibi algılanmasına çalışıldığını dile getiren Sağlam, şöyle konuştu:

"Gerekçeli karar incelendiğinde çok net bir şekilde görülecektir ki FETÖ'cü emniyet mensuplarının hazırladığı iddianame mahkeme kararı haline getirilmiştir. Kopyala, yapıştır usulüyle hazırlanan gerekçede fezleke ve iddianamedeki imla hataları dahi olduğu gibi durmaktadır. Bunun anlamı şudur, dosyada bir yargılama yapılmamış, arkadaşlarımıza kurulan komplonun mahkumiyetle sonuçlanması için hazırlanan senaryonun şekil şartları yerine getirilmiştir."

Sağlam, arkadaşlarına ceza verilmesiyle sonuçlanan kararın 17-25 Aralık'ta hükümete karşı yapılan komploya benzediğini belirterek "Arkadaşlarımıza yönelik iddialar ile ilgili somut hiçbir delil sunulmadığı gibi Yargıtay tarafından verilen onama kararı da hukuk kuralları çerçevesinde gerekçelendirilmemiştir." diye konuştu.

Ceza alan partili arkadaşlarının komploya maruz kaldıklarını ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

"Umulur ki henüz fırsat varken bu zulümlerin son bulması için kalıcı çözümler bulunur. Olağanüstü kanun yollarını kullanma, davayı Anayasa Mahkemesine götürme, iç hukuk yollarının sonuç vermemesi halinde uluslararası mekanizmaları kullanma dahil, bu işin peşini bırakmayacağız ve gidebileceği son noktaya kadar hem hukuken hem siyasi olarak bu davanın takipçisi olacağımız bilinmelidir."

Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!
Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyorFotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor
Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındıÇorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HÜDAPAR İshak Sağlam

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İlginizi Çekebilir

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

'Akil İnsanlar'dan Oslo'da dikkat çeken toplantı! Akıllara o soru geldi

'Akil İnsanlar'dan Oslo'da dikkat çeken toplantı! Akıllara o soru geldi

2 bin yıllık Herkül kabartmasına çirkin saldırı

2 bin yıllık Herkül kabartmasına çirkin saldırı

Nevşin Mengü'den olay tweet!

Nevşin Mengü'den olay tweet!

Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor

Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor

Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.