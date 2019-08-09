HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Yavuz tedavi gördüğü hastanede dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Rabbimiz değerli başkanımıza gani gani rahmet etsin. Onu cennetiyle mükafatlandırsın ve çok sevdiği Peygamberimize komşu yapsın. Âmin, âmin, âmin." denildi.

Davamızın hür neferi, partimizin Genel Başkan Yardımcısı kıymetli Mehmet Yavuz hocamız çalışkanlığı, takvası, dirayeti, samimiyeti ve belağatıyla halkımızın gönlünde taht kurmuştu. Bu vesileyle tüm sevenlerinin ve aziz halkımızın başı sağolsun! pic.twitter.com/53bpT10dfp — HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) August 9, 2019



