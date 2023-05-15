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HÜDA-PAR kaç milletvekili çıkardı, hangi isimler Meclis'e girdi? 14 Mayıs 2023 seçimleri HÜDA-PAR milletvekili sayısı

15.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA-PAR’nin milletvekili sayısı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde barajı aşan partiler Meclis'e milletvekili gönderecek. Peki, HÜDA-PAR kaç milletvekili çıkardı, hangi ilçede kaç oy aldı? İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri HÜDA-PAR milletvekili sayısı ile ilgili ayrıntılar...

HÜDA-PAR kaç milletvekili çıkardı, hangi isimler Meclis'e girdi? 14 Mayıs 2023 seçimleri HÜDA-PAR milletvekili sayısı

HÜDA-PAR milletvekili sayısı, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de netleşmiş olacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "HÜDA-PAR kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, HÜDA-PAR hangi ilde kaç oy aldı, kaç milletvekili çıkardı? İşte merak edilenler...

HÜDA-PAR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

HÜDA-PAR seçime AK Parti listesinden 4 isimle gitti. Milletvekili seçimlerinde partiden 3 isim TBMM'ye vekil olarak girdi. Meclis'e giren isimler şu şekilde:

Zekeriya Yapıcıoğlu,

Şehzade Demir,

Faruk Dinç

4 HÜDA-PAR'LI VEKİLDEN ÜÇÜ MİLLETVEKİLLİĞİNİ GARANTİLEDİ

Batman ikinci sıradan aday olan Parti sözcüsü Serkan Ramanlı ise TBMM'ye giremedi.

Seçim sonuçlarına ilişkin YSK’dan yapılacak açıklama sonrasında bilgiler eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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ŞEHİRLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Yüksek seçim kurulu tarafından yayımlanan bilgilere göre illerin TBMM’ye göndereceği vekil sayıları şu şekilde:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

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