HÜDA-PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı; tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. Programa ikili arasında yaşanan 'domuz bağı' tartışması damga vurdu.

"TANJU BEY SİZ DAHİL HİÇBİR CHP'Lİ DOMUZ BAĞINI HAK ETMİYOR"

Programda Tanju Özcan'ın konuşmasında 'domuz bağı' göndermesi üzerine Serkan Ramanlı "Tanju Bey, siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin." sözlerine yer verdi.

"DOMUZ BAĞI DOMUZA YAPILIR"

Erdoğan Aktaş'ın 'hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor' sözlerini açıklaması talebinin ardından ise Ramanlı, "Tanju bey biraz önce 'Domuz bağlarınızı getirin ben buradayım' dedi. Domuz bağı kime yapılır, domuza yapılır. Kendisine bunu yakıştırmayı ben yakıştırmıyorum." şeklinde konuştu.

TANJU ÖZCAN "KURUCULARINIZA BAKARSANIZ GÖRÜRSÜNÜZ"

Tanju Özcan ise bu cümlelere, "Kurucularınıza bakarsanız aralarında görürsünüz" sözleriyle yanıt verdi.

Ramanlı, "Kim yapmışsa Allah belasını versin!" şeklinde konuştu.