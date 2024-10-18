HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. HÜDA-PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!

HÜDA-PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.10.2024 07:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasında canlı yayında "domuz bağı" tartışması yaşandı. Ramanlı, Özcan'ın sözlerine karşılık, "Hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor" ifadelerini kullanınca stüdyoda ortam gerildi.

HÜDA-PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı; tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. Programa ikili arasında yaşanan 'domuz bağı' tartışması damga vurdu.

"TANJU BEY SİZ DAHİL HİÇBİR CHP'Lİ DOMUZ BAĞINI HAK ETMİYOR"

Programda Tanju Özcan'ın konuşmasında 'domuz bağı' göndermesi üzerine Serkan Ramanlı "Tanju Bey, siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin." sözlerine yer verdi.

HUDA PAR

"DOMUZ BAĞI DOMUZA YAPILIR"

Erdoğan Aktaş'ın 'hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor' sözlerini açıklaması talebinin ardından ise Ramanlı, "Tanju bey biraz önce 'Domuz bağlarınızı getirin ben buradayım' dedi. Domuz bağı kime yapılır, domuza yapılır. Kendisine bunu yakıştırmayı ben yakıştırmıyorum." şeklinde konuştu.

TANJU ÖZCAN "KURUCULARINIZA BAKARSANIZ GÖRÜRSÜNÜZ"

Tanju Özcan ise bu cümlelere, "Kurucularınıza bakarsanız aralarında görürsünüz" sözleriyle yanıt verdi.

hgjghk

Ramanlı, "Kim yapmışsa Allah belasını versin!" şeklinde konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan hüda par
En Çok Okunan Haberler
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Hikmet Karaman'dan Avrupa'da sürpriz imza! O takımın başına geçti

Hikmet Karaman'dan Avrupa'da sürpriz imza! O takımın başına geçti

Bakan Fidan'dan, İsrail-İran savaşı uyarısı: Yüksek bir ihtimal! NATO'ya net Türkiye mesajı

Bakan Fidan'dan, İsrail-İran savaşı uyarısı: Yüksek bir ihtimal! NATO'ya net Türkiye mesajı

Her yer beyaza büründü! O ilde kar yağışı

Her yer beyaza büründü! O ilde kar yağışı

Bir araya geldiler! Dikkat çeken kulis bilgisi: "Bahçeli'nin çıkışı süreci hızlandırdı"

Bir araya geldiler! Dikkat çeken kulis bilgisi: "Bahçeli'nin çıkışı süreci hızlandırdı"

M Çiçeği virüsü 18 ülkeye yayıldı

M Çiçeği virüsü 18 ülkeye yayıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.