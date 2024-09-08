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  4. Hüda-Par'lı Vedat Turgut'tan çarpıcı ‘Narin’ açıklaması: ‘‘Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü’’

Hüda-Par'lı Vedat Turgut'tan çarpıcı ‘Narin’ açıklaması: ‘‘Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü’’

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.09.2024 17:38
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21 Ağustos’tan bu yana Diyarbakır’da Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cesedine ulaşıldı. Kayıp Narin’in cesedi birden fazla kez aranan Eğertutmaz deresinde bulundu. Türkiye’yi yasa boğan olayda HÜDA-PAR GİK Üyesi Vedat Turgut, yaşayanlara değinerek, ''Bunlar bizim kültürümüz değil, bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü" dedi.

Hüda-Par'lı Vedat Turgut'tan çarpıcı ‘Narin’ açıklaması: ‘‘Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü’’

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bugün sabah 08.45 sıralarında bulundu. Eğertutmaz deresinde çuvalın içine konmuş ve üzeri taşlarla kapatılmış şekilde bulunan kayıp Narin hakkında HÜDA-PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut açıklamada bulundu. Turgut, Diyarbakır'daki Adli Tıp Kurumu'nun önünde Narin Güran'ın yakınlarını ziyaret ettiği esnada konuştu.

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''BUNLAR AVRUPA'NIN, AMERİKA'NIN, İSRAİL'İN KÜLTÜRÜ''

"Bir insan herhangi bir sebep olmadan bir insanı öldürürse onun yeri ebedi cehennemdir" diyen Turgut, yaşananların İslam kültürüne ait olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

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"Bizim inancımıza göre, bırakın bir çocuğu, bir insanı bile sebepsiz yere öldürmek ebedi cehennem sebebidir. Yani bir insan herhangi bir sebep olmadan bir insanı öldürürse onun yeri ebedi cehennemdir. Bunlar çocuktur, bunlar günahsızdır, bunlar sebebidir. Yeryüzü titrese, üzerimize taş yağsa müstahakız. Ondan dolayı İslam coğrafyası böyle birbirine girmiş, bakın Filistin'in, Suriye'nin, Irak'ın hepimizin haline. Ne zaman birbirimize dönsek, ne zaman birbirimizi sevsek, birbirimize değer, kıymet versek bu tür şeyler aramızdan çıkmayacak. Bu tür vahşilikler, vandallıklar içimizden çıkmayacak. Bunlar bizim kültürümüz değil, bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in kültürü. Bu kültürü kimler ne amaçla aramıza koydu onu araştırmak lazım. Allah hepimize sabır versin."

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Diyarbakır hüda par Narin Güran Narin
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