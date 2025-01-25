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  4. HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ için sert sözler: “Su testisi su yolunda kırılır”

HÜDA-PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Ümit Özdağ için sert sözler: “Su testisi su yolunda kırılır”

25.01.2025 10:32
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.01.2025 10:32
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HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tutuklanmasıyla ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. “Allah bu milleti Ümit Özdağ’ın şerrinden korusun” diyen Yapıcıoğlu, "su testisi su yolunda kırılır" sözleriyle gündem oldu.

20 Ocak akşamı Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özdağ'ın tutuklanmasına, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiaları gerekçe gösterilmişti.

HÜDA-PAR LİDERİ: "SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin buluşmasında kendisine yöneltilen “Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna, “su testisi su yolunda kırılır” ifadeleriyle yanıt verdi. Bu sözlerin ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

“ALLAH BU MİLLETİ ÜMİT ÖZDAĞ’IN ŞERRİNDEN KORUSUN”

Yapıcıoğlu, açıklamasını “Allah bu milleti Ümit Özdağ’ın şerrinden korusun” diyerek sürdürdü. Bu sözlerin ardından bulunduğu salonda yoğun alkışlarla birlikte “tekbir” sesleri yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi hüda par
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