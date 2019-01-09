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HÜDA PAR seçim kararını cumartesi günü açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:37 | Son Güncelleme

HÜDA PAR seçim kararını cumartesi günü açıklayacak

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 2019 yerel seçimleriyle ilgili kararını cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.

Özel bir televizyon kanalına konuk olan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, cuma günü parti yetkililerinin yapacağı toplantının ardından yerel seçimlerle ilgili alacakları kararları cumartesi günü kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Yavuz, programda yerel seçimlerle ilgili, "Seçim sathi mailine girilmiş durumda. Partiler belediye başkan adaylarını açıklıyorlar, kimi partiler de ittifakla alakalı netleştirdikleri, somutlaştırdıkları kararlarını kamuoyuyla paylaşıyorlar. Elbette HÜDA PAR'ın da bu konuda bir kararı olacak. 11 Ocak Cuma günü Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerimiz toplanıp bu karara son şeklini verecekler. Daha sonra 12 Ocak Cumartesi günü bu kararımızı kamuoyuna paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirlemişti. Seçimlere katılabilecek 13 siyasi parti arasında HÜDA PAR da yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 yerel seçimleri Diyarbakır Hüda-Par

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