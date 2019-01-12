HÜDA-PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı

Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, parti olarak ekonomik nedenlerden dolayı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimlere katılmayacaklarını söyledi. Seçimlere ekonomik nedenlerden katılmayacaklarını belirten Şahin, "Parti olarak yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin teşkilatların tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur. Genel İdare Kurulumuz uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı almıştır. Seçime girmeme kararımız bir boykot kararı olmayıp, ileriye yönelik hedeflerimize ulaşmak içindir" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR PARTİYİ DESTEKLEME KARARIMIZ MEVCUT DEĞİL'

Herhangi bir partinin lehinde veya aleyhinde beyanlarının olmadığını belirten Mahmut Şahin, "Bu kararımızla birlikte hiçbir partinin ne karşısında ne de yanında olduğumuz şeklinde hiçbir şekilde açık bir beyan olmadığı gibi satır aralarında da böyle mesaj söz konusu değildir. Herhangi bir partiyi destekleme gibi bir kararımız mevcut değildir. Resmi olarak doğrudan ittifak şeklinde ne bizden ne de başka bir partiden gelen bir görüşme teklifi söz konusu değil. Tabii onun ötesinde değişik konularda birtakım görüşmeler yapıldığını söyleyebiliriz" dedi.

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