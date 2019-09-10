HÜDA PAR'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

"Bölgede uzun zamandan beri örgütün başvurduğu silahlı çatışma yöntemi, gençlerin dağa götürülüşünü beraberinde getirdi. Silahlı örgüt saflarında çatışmalarda veya iç infazlarda bugüne kadar ölen, öldürülen, kaybolup haber alınamayan gençlerin sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Bunların önemli bir kısmı çocuk denecek yaştadır. Bu durum zaten bölgede bir travma halini sürekli diri tutmaktadır. Annelerin yanındayız. Annelerin bu eylemini farklı sebeplerle izah etmek insani bir durum değildir. Şüphesiz ki her anne, çocuğunun yanı başında olmasını arzular ve bu arzusunu hiçbir dünyalığa değişmez. Dolayısıyla dağa çıkmış da olsa annelerin evlatlarına kavuşma arzusunu farklı sebeplerle izah etmeye yeltenmek insani bir tutum değildir. Annelerin çocuklarını isteme hakları vardır ve çocuklarına kavuşma arzusunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz."

