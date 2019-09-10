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HÜDA PAR'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Merkezi: - "Annelerin çocuklarını isteme hakları vardır ve çocuklarına kavuşma arzusunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz"

DİYARBAKIR (AA) - HÜDA PAR Genel Merkezi'nce, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Annelerin çocuklarını isteme hakları vardır ve çocuklarına kavuşma arzusunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

HÜDA PAR tarafından çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek açıklaması yapıldı.

HÜDA PAR Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminden olumlu sonuç alan Hacire Akar'ın ardından başka ailelerin de bu eylem biçimine başvurduğuna işaret edildi.

"Şu anda çocuklarına kavuşmak ümidiyle oturma eylemine katılan aile sayısı 18'i geçmiş durumda. Evlatlarına kavuşma ümidiyle harekete geçen annelerin eylemi farklı çevrelerce farklı yorumlanmaktadır. Bir tarafta çocuklarına kavuşma arzusuyla yanıp tutuşan annelerin feryatlarını mecrasından saptırma çabaları, diğer taraftan ailelerin tutumuna yönelik hakaretlere varan iddialar havada uçuşmaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede uzun zamandan beri örgütün başvurduğu silahlı çatışma yöntemi, gençlerin dağa götürülüşünü beraberinde getirdi. Silahlı örgüt saflarında çatışmalarda veya iç infazlarda bugüne kadar ölen, öldürülen, kaybolup haber alınamayan gençlerin sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Bunların önemli bir kısmı çocuk denecek yaştadır. Bu durum zaten bölgede bir travma halini sürekli diri tutmaktadır. Annelerin yanındayız. Annelerin bu eylemini farklı sebeplerle izah etmek insani bir durum değildir. Şüphesiz ki her anne, çocuğunun yanı başında olmasını arzular ve bu arzusunu hiçbir dünyalığa değişmez. Dolayısıyla dağa çıkmış da olsa annelerin evlatlarına kavuşma arzusunu farklı sebeplerle izah etmeye yeltenmek insani bir tutum değildir. Annelerin çocuklarını isteme hakları vardır ve çocuklarına kavuşma arzusunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hüda-Par oturma eylemi

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