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HÜDA PAR'ın yeni Genel Başkanı Sağlam oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:35 | Son Güncelleme

Hür Dava Partisi'nin 3'üncü Olağan Büyük Kongresinde, Genel Başkanlığına İshak Sağlam seçildi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanlığına İshak Sağlam seçildi.

HÜDA PAR'ın 3. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Kongrede tek aday olan Sağlam, katılımcı delegelerinin tamamının oyunu alarak partinin yeni Genel Başkanı oldu.

Sağlam, sonuç açıklandıktan sonra salondakileri selamlayarak, teşekkür konuşması yaptı.

Kongrede, Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Merkez Disiplin Kurulu ve İstişare Kurulu üyeleri de belirlendi.

HÜDA PAR'da Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili adayı olmak için istifa ettiği Genel Başkanlık görevini Mehmet Yavuz yürütüyordu.

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