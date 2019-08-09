HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz toprağa verildi

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz (45) memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde 8 aydan beri böbrek kanseri tedavisi gören HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, burada hayatını kaybetti. Diyarbakır’dan cenazesi Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirilen Mehmet Yavuz’un cenaze namazına AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Kahta Celalettin Camii’nde cuma namazını müteakip Molla Enver Kılıçarslan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yavuz, Kahta Oduncular Yeni Mezarlığı’nda dualar ile defnedildi.