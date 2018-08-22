Hüdayi Vakfı Gana'da 1120 hisse kurban eti dağıttı

AKRA (AA) - Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı aracılığıyla Batı Afrika ülkesi Gana'da 1120 hisse kurban eti dağıtıldı.
Vakfın Gana Koordinatörü Selman Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban eti dağıtım projesinin Türkiye ile Gana arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.
Özpınar, 150 köyde, 1120 hisse kurban etini 4 bin aileye ulaştırdıklarını ifade etti.
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