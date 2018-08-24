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Hüdayi Vakfı Kamerun'da on binlerce aileyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

Hüdayi Vakfı Kamerun'da on binlerce aileyi sevindirdi

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Orta Afrika ülkesi Kamerun'da 12 bin 500 aileye kurban yardımı yaptı.

Vakfın Kamerun Koordinatörü Halit Yasir Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamerun'da hayırseverlerin bağışladığı 3 bin 500 hisse kurbanlığın ülkenin 10 farklı bölgesinde kesildiğini belirtti.

Kurban etlerini ihtiyaç sahibi 12 bin 500 aileye ulaştırdıklarını söyleyen Özoğul, kurban yardımlarının Türkiye ile Kamerun arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğine inandıklarını dile getirdi.

Özoğul, vakfın bayram haricinde de belli periyotlarla Kamerun'daki ihtiyaç bölgelerine yardım ulaştırdığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı kurban

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