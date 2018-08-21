Hüdayi Vakfı'ndan Erbil'de kurban yardımı

ERBİL (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Irak'ın Erbil kentinde sığınmacılara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak üzere 35 küçükbaş kurban hissesi dağıtacak.
Vakfın gönüllü çalışanı Kamil Kolabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hüdayi Vakfı adına bize verilen hisseleri burada keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Erbil'de 35 hisse kurbanlık et dağıtıyoruz. Bu kurbanlıklar kamplara ve ihtiyaç sahiplerine verilecek." dedi.
Hüdayi Vakfı'nın çalışmaları kapsamında dün de Erbil'de sığınmacı ve yoksul ailelere 300 koli erzak dağıtıldığını belirten Kolabaş, bölgedeki yardımlarına devam edeceklerini söyledi.
Kolabaş, Türkiye'nin Irak'taki etnik gruplarla kardeşlik ve akrabalık bağının olduğunu dikkati çekerek, Kurban Bayramı'nın Türkiye ve tüm dünyadaki sorunların bitmesine vesile olması temennisinde bulundu.
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