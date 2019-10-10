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Hüdayi Vakfı'ndan Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

Hüdayi Vakfı'ndan Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Sudan'da sel mağduru 350 aileye gıda paketi ve battaniye dağıttı.

Vakıf, selden en çok etkilenen bölgelerden başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli'de 350 aileye erzak ve battaniye desteğinde bulundu.

Hüdayi Vakfı Sudan Sorumlusu Mustafa Dirier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketi ve battaniyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Her zaman kardeş Sudan halkının yanındayız. Bundan sonraki süreçte de özellikle evleri yıkılan aileler için Türk Kızılay tarafından kurulan çadır kentte yardımlarımız sürecek." ifadesini kulandı.

Sudan, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Sudan'da ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Yağışların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı sel Sudan

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